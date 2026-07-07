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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebesgut und Anruf wegen Messer

Lüdenscheid (ots)

Passanten machten am Montagmittag den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lüdenscheid auf einen Mann in der Knapper Straße aufmerksam, der ein Messer in der Hand gehalten habe. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige in zwei verschiedenen Geschäften Taschen und ein Messer gestohlen. Gegenüber der Polizei räumte er die Taten ein. Die Polizeibeamten stellten außerdem ein Zweihandmesser sicher. Die Diebesbeute wurde an die Geschäfte zurückgegeben. Am Montagmorgen lieferte ein Mann einen Rucksack mit Golfausweis auf der Polizeiwache ab. Er hatte beides kurz zuvor auf dem Gehweg an der Parkstraße gefunden. Die Polizei rief bei dem Eigentümer des Ausweises an. Wie sich herausstellte, wurde nicht nur der Rucksack aus seinem Pkw gestohlen, sondern auch ein Motocaddy und rund ein Dutzend Golfschläger. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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