Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Bilanz der Tempomessungen am Vortag
Hemer / Menden (ots)
Die Polizei führte gestern an insgesamt fünf Messstellen im Märkischen Kreis (Hemer und Menden) Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden 765 Fahrzeuge gemessen. Dabei mussten 56 Verwarngelder verhängt und 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Fahrverbote gab es keine.
Die Messstellen im Detail
1. Messstelle: Hemer-Deilinghofen, Europastraße (07:00 - 08:30 Uhr) Ergebnis: 320 gemessene Fahrzeuge, 3 Verwarngelder, 0 Anzeigen. Spitzenreiter: Ein PKW mit MK-Zulassung wurde mit 67 km/h statt der erlaubten 50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft gemessen.
2. Messstelle: Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße (08:55 - 10:55 Uhr) Ergebnis: 240 gemessene Fahrzeuge, 21 Verwarngelder, 3 Anzeigen. Spitzenreiter: Ein PKW (MK) wurde in der 30er-Zone mit 51 km/h erfasst.
3. Messstelle: Hemer-Stephanopel, Stephanopel (11:15 - 12:35 Uhr) Ergebnis: 28 gemessene Fahrzeuge, 7 Verwarngelder, 4 Anzeigen. Spitzenreiter: Trotz der geringen Fahrzeuganzahl fiel ein PKW (MK) besonders auf - er fuhr 61 km/h in einer 30er-Zone.
4. Messstelle: Menden-Bösperde, Landwehr (15:55 - 17:45 Uhr) Ergebnis: 65 gemessene Fahrzeuge, 5 Verwarngelder, 0 Anzeigen. Spitzenreiter: Ein PKW (MK) passierte die 30er-Zone mit 43 km/h.
5. Messstelle: Hemer-Deilinghofen, Europastraße (18:30 - 20:15 Uhr) Ergebnis: 112 gemessene Fahrzeuge, 20 Verwarngelder, 2 Anzeigen. Spitzenreiter: Am Abend fiel hier ein Kraftrad (Krad mit MK-Zulassung) auf, das in einer 30er-Zone mit 52 km/h gemessen wurde.
Die Kontrollen zeigen, dass insbesondere in den eingerichteten 30-km/h-Bereichen(wie in Stephanopel oder an der Hönnetalstraße) teils erhebliche Überschreitungen festgestellt wurden. Die Polizei wird zum Schutz der Verkehrsteilnehmer auch weiterhin Kontrollen durchführen. (lubo)
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