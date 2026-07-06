Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Wurf vom Dach: Polizei sucht Jugendliche

Iserlohn (ots)

Sonntag warfen zwei Jugendliche eine Warnbake vom Parkhausdach am Kurt-Schuhmacher-Ring auf die Straße. Getroffen wurde zum Glück niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 17.40 Uhr wurden die beiden Jugendlichen von den Kameras erfasst, danach folgte der Knall. Das große Kunststoffbauteil wäre geeignet gewesen, Schäden oder Verletzungen hervorzurufen. Daher werden nun Personen gesucht, die das Duo kennen. Beide sind laut Kameraaufnahmen offenbar männlich und 14-18 Jahre alt. Eine Person trug schwarze, lange Kleidung mit weißen Schuhen. Er hat dunkle Haare. Die andere Person trug schwarze Hose und schwarze Sneaker, dazu ein graues Kapuzenoberteil und eine schwarze Cap. Wer kennt die beiden? Hinweise an die 0237191990. (lubo)

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