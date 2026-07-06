Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Menden (ots)
An der Brückstraße kam es am Sonntag zwischen 20:30h bis 20:40h zu einer Unfallflucht. Ein in Höhe Nr. 35 geparkter weißer Citroen C1 wurde beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der vorderen linken Fahrzeugseite des PKW. Dadurch wurde der vordere linke Kotflügel deutlich eingedellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben Schaden: ca. 1500 Euro. Die Polizei bittet unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)
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