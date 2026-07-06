POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots) - Eine Polizeistreife sicherte am Samstag gegen 21.45 Uhr die Verkehrslage rund um einen Autokorso und sperrte dazu kurz die Wiesenstraße in Richtung Werdohler Straße. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer beharrte jedoch darauf, durchgelassen zu werden. Schließlich ließ seinen Wagen doch stehen, parkte dabei jedoch ein anderes Fahrzeug zu. Den Polizeibeamtinnen fiel auf, dass er mit einem kaputten und stark abgefahrenen Reifen unterwegs war. Als sie den Fahrer ...

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