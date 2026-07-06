Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Hemer (ots)
Samstag, 04.07.2026, 07:00h bis 13:45h: An den Parkplätzen der Elsa-Brandström-Straße 11 wird ein geparkter grauer BMW 218i beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des PKW. Dadurch wurde der hintere rechte Radlauf deutlich verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, und hinterließ einen Schaden von etwa ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)
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