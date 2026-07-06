Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeige nach Autokorso

Lüdenscheid (ots)

Eine Polizeistreife sicherte am Samstag gegen 21.45 Uhr die Verkehrslage rund um einen Autokorso und sperrte dazu kurz die Wiesenstraße in Richtung Werdohler Straße. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer beharrte jedoch darauf, durchgelassen zu werden. Schließlich ließ seinen Wagen doch stehen, parkte dabei jedoch ein anderes Fahrzeug zu. Den Polizeibeamtinnen fiel auf, dass er mit einem kaputten und stark abgefahrenen Reifen unterwegs war. Als sie den Fahrer ansprachen, zeigte er wenig Einsehen, trat barsch auf und missachtete die Untersagung, die Fahrt mit dem nicht mehr verkehrssicheren Reifen fortzusetzen. Er bekam eine Anzeige wegen des Reifens. Die Polizei fertigte eine Mitteilung ans Straßenverkehrsamt, um die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zu überprüfen. (cris)

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