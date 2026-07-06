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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kalthof
Fackel aus Fenster

Iserlohn (ots)

Am Glockenturm wurde am Freitagmorgen zwischen 9 und 11.30 Uhr eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster eines Einfamillienhauses auf, durchwühlten mehrere Zimmer und stahlen Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizei-beratung.de . Mit bengalischen Feuern in der Hand, die er aus dem Fahrerfenster hielt fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer am Samstag gegen 21.25 Uhr in den Kreisverkehr Kurt-Schumacher-Ring/Hohler Weg. Polizeibeamten hielten ihn an. Er bekam eine Odnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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