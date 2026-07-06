Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitagmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Lendringsen sucht die Polizei nach dem Verursacher und Zeugen des Vorfalls.

Ein schwarzer Range Rover Evoque war zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Lendringser Hauptstraße 58 abgestellt. Während dieser Abwesenheit kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem geparkten Wagen. Dabei wurde der Stoßfänger des Range Rover an der vorderen rechten Fahrzeugseite verschrammt.

Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben? Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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