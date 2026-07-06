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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Fahrraddieb

Balve (ots)

Diebe waren von Freitag auf Samstag in Garbeck unterwegs. Unterm Eberg knackten sie zwei Garagen. Aus einer entwendeten sie drei E-Bikes. Gegen 4 Uhr war ein Mann mit weißer Kapuzenjacke an einem Wohnhaus von einer Kamera erfasst worden. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise an die 0237390990 (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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