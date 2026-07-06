POL-MK: Suche nach Fahrraddieb

Balve/ Lüdenscheid/ Iserlohn (ots) - Am Donnerstag ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern. In Balve auf der Sorpestraße gerieten gegen 14.50 zwei 16-Jährige Mädchen auf einem Pedelec ins Straucheln und stürzten. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf der B 229/Halverstraße, in der Nähe der Einmündung Am Kamp in Lüdenscheid, kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Ein ...

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