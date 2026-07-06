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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 97 bzw. 91 km/h gemessen, wo eigentlich 50 erlaubt ist: Fahrverbote

Lüdenscheid/ Schalksmühle (ots)

Zwei Verkehrsteilnehmer hatten es am Wochenende in Lüdenscheid und Schalksmühle deutlich zu eilig. Sie müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei führte am vergangenen Wochenende intensive Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet Lüdenscheid und in Schalksmühle durch. Insgesamt passierten 3.157 Fahrzeuge die Radarmessstellen.

Am Samstagmorgen (04.07.) kontrollierten Einsatzkräfte zunächst die Bräuckenstraße. Von 1.623 Fahrzeugen waren 43 zu schnell unterwegs. Ein Pkw-Fahrer mit MK-Kennzeichen raste mit 97 km/h durch die geschlossene Ortschaft. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Am Mittag verlagerte die Polizei den Radarwagen in die Lennestraße. Hier hielten sich 43 von 676 Fahrern nicht an die vorgeschriebenen 50 km/h. Ein Fahrzeug aus dem Kreis Mettmann (ME) wurde mit 81 km/h gemessen.

Die Kontrollen wurden am Sonntag (05.07.) fortgesetzt. In Schalksmühle-Dahlerbrück passierten am Vormittag 143 Fahrzeuge die Messstelle an der Volmestraße. Acht Fahrzeugführer wurden auffällig. Spitzenreiter war ein Pkw (MK) mit 91 km/h, was ebenfalls ein Fahrverbot nach sich zieht. Eine abschließende Messung an der Bräuckenstraße in Lüdenscheid ergab am Sonntagmittag 17 Verwarnungen bei 715 gemessenen Fahrzeugen. Hier lag der Höchstwert bei 67 km/h. Die Polizei betont: Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere und schwerste Verkehrsunfälle. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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