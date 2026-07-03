Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Altena (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, kam es in der Humboldtstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 geparkter grauer Dacia Sandero wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher oder die Verursacherin beschädigte den Pkw im Bereich der rechten Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro zu kümmern.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (dill)

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