Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern

Balve/ Lüdenscheid/ Iserlohn (ots)

Am Donnerstag ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern.

In Balve auf der Sorpestraße gerieten gegen 14.50 zwei 16-Jährige Mädchen auf einem Pedelec ins Straucheln und stürzten. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auf der B 229/Halverstraße, in der Nähe der Einmündung Am Kamp in Lüdenscheid, kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Ein schwarzer Punto fuhr dicht an einer 23-jährigen Radfahrerin vorbei. Die erschreckte sich und stürzte auf den Gehweg. Der schwarze Punto fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Andere Fahrer halfen der verletzten Frau. Es entstand Sachschaden an dem Fahrrad. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Kurz nach 17 Uhr bog in Lüdenscheid ein Pkw-Fahrer (63 Jahre alt) von der Bräuckenstraße nach links auf einen Parkplatz ab. Er übersah einen gleichzeitig in falscher Fahrtrichtung über den Gehweg fahrenden Pedelec-Fahrer (19 Jahre alt). Der konnte nach eigenen Angaben nicht mehr bremsen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pedelec-Fahrer wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Gegen 22.45 Uhr sah in Iserlohn eine Zeugin einen auf dem Gehweg der Alexanderstraße liegenden Mann neben einem Pedelec. Als die Polizei eintraf, konnte der Radfahrer wieder gehen. Der Rettungsdienst versorgte den scheinbar unter Einfluss von Alkohol stehenden 40-jährige und brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Aufgrund des Verdachts einer Fahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobenabnahme an. Es gab keine Hinweise auf einen weiteren Beteiligten. An den Sturz konnte sich der 40-Jährige nicht mehr erinnern. Etwa 20 Meter von der Unfallstelle lag ein anderer alkoholisierter und verletzter Mann auf dem Boden. Es handelte sich nach den ersten Ermittlungen um einen Begleiter des Pedelec-Fahrers. Auch er wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann nach Hause begleitet. (cris)

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