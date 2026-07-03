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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle - Reifen zerstochen - Schmierereien an Schule

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag zwischen 18.10 und 18.15 Uhr wurden aus einem grauen Mercedes-Benz E 200 am Burgweg ein Schlüsselbund und eine Geldbörse mit diversen Karten gestohlen. Der Fahrer transportierte ein größeres Möbelstück und ließ seinen Wagen deshalb kurz offen stehen. Die Polizei hat die abhanden gekommenen Papiere zur Fahndung ausgeschrieben und eine KUNO-Sperrung der Bankkarte eingeleitet. Die Polizei rät, grundsätzlich keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.

In der Nacht zum Donnerstag wurden an der Straße Zur Sonnenhöhe an mindestens sechs Fahrzeugen Reifen zerstochen. Ein Pkw-Halter informierte die Polizei. Die Beamten stellten Schäden an weiteren Pkw fest.

Am Donnerstag haben Taschendiebe erneut in Iserlohn zugegriffen. Ein 64-jähriger Mann wurde zwischen 17.30 und 17.40 Uhr am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. Nach dem Bezahlen seines Einkaufs in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring steckte er die Geldbörse ein. Zu Hause bemerkte er das Fehlen.

Zwischen 14 und 20 Uhr wurden einer Mitarbeiterin eines Altenheims aus ihrem Rucksack ein iPhone und die Geldbörse gestohlen. Das Handy konnte am Abend auf den Treppen des Alten Rathauses gefunden. In der Nacht zum Donnerstag beschrieben Unbekannte Fenster und Fassade des Stenner-Gymnasiums mit Drohungen und Beleidigungen. Außerdem wurde eine Reinigungsmaschine zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti, Störung des öffentlichen Friedens und verhetzender Beleidigung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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