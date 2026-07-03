POL-MK: Glasscheiben beschädigt

Plettenberg (ots) - Betrüger erbeuteten gestern nach einem Schockanruf Bargeld, Gold und Schmuck von hohem Wert. Sie gaben sich als Bedienstete des Amtsgerichts aus und riefen das über 80 Jahre alte Plettenberger Ehepaar auf dem Festnetztelefon an. Dort setzten sie die Eheleute massiv unter Druck: ihre Tochter habe jemanden bei einem Autounfall tödlich verletzt. Nun sei sie in Haft. Um sie dort raus zu kriegen, müsse ...

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