Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Glasscheiben beschädigt
Werdohl (ots)
Vandalen richteten an der Bahnhofstraße in zwei Fällen Sachschäden an. Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen demolierten sie die Scheibe der Eingangstür eines leerstehenden Ladenlokals. Einen Tag später, zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, ging die Glassscheibe eines Wartehäuschens am Busbahnhof zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen und sucht Zeugen. (dill)
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