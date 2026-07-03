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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glasscheiben beschädigt

Werdohl (ots)

Vandalen richteten an der Bahnhofstraße in zwei Fällen Sachschäden an. Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen demolierten sie die Scheibe der Eingangstür eines leerstehenden Ladenlokals. Einen Tag später, zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, ging die Glassscheibe eines Wartehäuschens am Busbahnhof zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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