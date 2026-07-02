PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte verletzten drei Pferde

Balve (ots)

Unbekannte Täter sollen gestern mindestens drei Pferden im Bereich Wocklum Verletzungen zugefügt haben. Nahe der Wocklumer Allee soll es drei Tiere, die gemeinsam auf einer Weide standen, getroffen haben. Die Halter bemerkten gestern Mittag, dass diese Schnittverletzungen aufwiesen und alarmierten einen Tierarzt. Nach dessen Angaben sollen diese wahrscheinlich mutwillig zugefügt worden sein. Die Polizei erhielt erst am späten Abend mittels einer Online-Anzeige Kenntnis vom Sachverhalt und hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Taten sollen sich am Mittwoch, zwischen 9 und etwa 14 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache Menden unter 02373/90990 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 11:57

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen am Vormittag

    Iserlohn (ots) - Heute war der Radarwagen in Iserlohn unterwegs. Zwischen Sieben Uhr und halb Neun wurden zunächst 51 Verkehrsteilnehmer an der Scherlingstraße gemessen. Die Hennener Bürger wurden von Rasern weitestgehend verschont: 5 Fahrzeuge waren zu schnell. Der Höchste Wert lag bei 43 statt 30. Zwischen 9.10-10.45 Uhr ging es im Zentrum weiter. An der Hans-Böckler-Straße waren 13 der 591 Verkehrsteilnehmer zu ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 11:00

    POL-MK: Schockanruf: Ehepaar zahlt an Betrüger

    Plettenberg (ots) - Betrüger erbeuteten gestern nach einem Schockanruf Bargeld, Gold und Schmuck von hohem Wert. Sie gaben sich als Bedienstete des Amtsgerichts aus und riefen das über 80 Jahre alte Plettenberger Ehepaar auf dem Festnetztelefon an. Dort setzten sie die Eheleute massiv unter Druck: ihre Tochter habe jemanden bei einem Autounfall tödlich verletzt. Nun sei sie in Haft. Um sie dort raus zu kriegen, müsse ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 10:44

    POL-MK: Mann stiehlt Säge und bedroht Zeugen

    Kierspe (ots) - Ein 35-Jähriger wurde am Lortzingweg Zeuge eines räuberischen Diebstahls. Gegen 15.45 Uhr beobachtete er am gestrigen Tag, wie ein Mann eine Makita Säbelsäge aus einer Garage entwendete. Darauf angesprochen habe der Tatverdächtige ein Messer gezeigt und den Zeugen bedroht. Danach sei der mit roten Shorts und schwarzem Shirt bekleidete junge Mann in ein Waldstück am Haydnweg gelaufen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren