Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte verletzten drei Pferde

Balve (ots)

Unbekannte Täter sollen gestern mindestens drei Pferden im Bereich Wocklum Verletzungen zugefügt haben. Nahe der Wocklumer Allee soll es drei Tiere, die gemeinsam auf einer Weide standen, getroffen haben. Die Halter bemerkten gestern Mittag, dass diese Schnittverletzungen aufwiesen und alarmierten einen Tierarzt. Nach dessen Angaben sollen diese wahrscheinlich mutwillig zugefügt worden sein. Die Polizei erhielt erst am späten Abend mittels einer Online-Anzeige Kenntnis vom Sachverhalt und hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Taten sollen sich am Mittwoch, zwischen 9 und etwa 14 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeiwache Menden unter 02373/90990 zu melden. (dill)

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