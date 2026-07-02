Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen am Vormittag

Iserlohn (ots)

Heute war der Radarwagen in Iserlohn unterwegs. Zwischen Sieben Uhr und halb Neun wurden zunächst 51 Verkehrsteilnehmer an der Scherlingstraße gemessen. Die Hennener Bürger wurden von Rasern weitestgehend verschont: 5 Fahrzeuge waren zu schnell. Der Höchste Wert lag bei 43 statt 30. Zwischen 9.10-10.45 Uhr ging es im Zentrum weiter. An der Hans-Böckler-Straße waren 13 der 591 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Höchstwert lag bei 80 km/h, 50 sind dort erlaubt. Den Fahrzeugführer des Hagener Pkw erwartet nun ein Bußgeldbescheid. (lubo)

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