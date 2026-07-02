Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf: Ehepaar zahlt an Betrüger

Plettenberg (ots)

Betrüger erbeuteten gestern nach einem Schockanruf Bargeld, Gold und Schmuck von hohem Wert. Sie gaben sich als Bedienstete des Amtsgerichts aus und riefen das über 80 Jahre alte Plettenberger Ehepaar auf dem Festnetztelefon an. Dort setzten sie die Eheleute massiv unter Druck: ihre Tochter habe jemanden bei einem Autounfall tödlich verletzt. Nun sei sie in Haft.

Um sie dort raus zu kriegen, müsse man eine Kaution hinterlegen. Eine heulende Frauenstimme war zu hören. Die Seniorin wurde durch den angeblichen Richter am Telefon bis Attendorn gelotst. Dort erschien ein junger Mann, der die Wertsachen auf einem Parkplatz entgegennahm. Wie sich nachher rausstellte, war ihre Tochter tatsächlich nie in einer solchen Situation.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und warnt vor den Anrufen. Immer wieder geraten bewusst ältere Menschen in das Visier der Täter. Sie schauen teils im Telefonbuch nach älteren Vornamen und rufen die Leute gezielt an. Mit Horrorgeschichten wollen sie Angst erzeugen und die Situation schamlos ausnutzen. Bei Anrufen solcher Art gilt: Auflegen. Durchatmen. Polizei rufen. (lubo)

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