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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann stiehlt Säge und bedroht Zeugen

Kierspe (ots)

Ein 35-Jähriger wurde am Lortzingweg Zeuge eines räuberischen Diebstahls. Gegen 15.45 Uhr beobachtete er am gestrigen Tag, wie ein Mann eine Makita Säbelsäge aus einer Garage entwendete. Darauf angesprochen habe der Tatverdächtige ein Messer gezeigt und den Zeugen bedroht. Danach sei der mit roten Shorts und schwarzem Shirt bekleidete junge Mann in ein Waldstück am Haydnweg gelaufen. Die Polizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0235491990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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