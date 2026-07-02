POL-MK: Mann stiehlt Säge und bedroht Zeugen

Iserlohn (ots) - Bereits am 24. Juni haben zwei Frauen einen Senior in seiner Wohnung an der Schlesischen Straße bestohlen. Sie klingelten an der Wohnungstür und behaupteten, dass sie die Steckdosen in der Wohnung kontrollieren müssten. Die beiden Frauen durchsuchten die Zimmer und verließen die Wohnung erst, als sie der Senior sehr energisch dazu aufforderte. Erst Tage später stellte er fest, dass eine Tasche mit Dokumenten fehlte. Die Polizei warnt grundsätzlich ...

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