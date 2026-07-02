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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdiebe an der Haustür

Iserlohn (ots)

Bereits am 24. Juni haben zwei Frauen einen Senior in seiner Wohnung an der Schlesischen Straße bestohlen. Sie klingelten an der Wohnungstür und behaupteten, dass sie die Steckdosen in der Wohnung kontrollieren müssten. Die beiden Frauen durchsuchten die Zimmer und verließen die Wohnung erst, als sie der Senior sehr energisch dazu aufforderte. Erst Tage später stellte er fest, dass eine Tasche mit Dokumenten fehlte. Die Polizei warnt grundsätzlich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Oft geben sie sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus oder geben vor, Strom, Gas oder Wasser kontrollieren zu müssen. Klingeln Fremde an der Haustür, sollte man sich auf jeden Fall erst Ausweise zeigen lassen. Gut ist es, wenn man wichtige Telefonnummern am Telefon liegen hat. Dazu gehören zum Beispiel die Rufnummern des Vermieters oder Verwalters, der Stadtwerke oder Energielieferanten, Pflegediensten und -kasse. Dann ist es möglich, sich kurzfristig bei dem angeblichen Auftraggeber zu versichern, dass alles seine Richtigkeit hat. So lange muss der Besucher eben draußen vor der Tür warten. Ein Betrüger wird erst gar nicht das Risiko eingehen, entlarvt zu werden, und vorher verschwinden. Zur Not könnte man auch einen Nachbarn telefonisch bitten, zu unterstützen, damit man nicht allein mit Fremden in der Wohnung sein muss. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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