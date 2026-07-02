Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Betrüger - Polizei warnt

Hemer (ots)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr wurde einer Mutter Portemonnaie und Samsung-Handy aus dem Kinderwagen gestohlen. Sie gibt an, sich im Bereich vor einem Geschäft aufgehalten zu haben. Wie sie es schildert, muss jemand in einem Moment der Unaufmerksamkeit in den Kinderwagen gegriffen und die Gegenstände herausgezogen haben. Mit einem kleinen Betrag ist eine Hemeranerin in den Aktienhandel eingestiegen. Das dachte sie zumindest. Am Ende stand ein hoher Geldverlust, denn offenbar ist sie an Anlagebetrüger geraten. Die Polizei ermittelt nun im Fall eines Cybertrading Betrugs. Der verlief typisch: Die Frau wurde am 1. Mai im Internet auf eine Anzeige aufmerksam. Am Telefon ließ sich die Frau beraten und überwies zunächst 249 Euro. Die Polizei warnt: Bei einer solch kleinen Summe machen sich viele keine so großen Gedanken, vor allem, weil ja angeblich so hohe Gewinne locken. Unweigerlich kommen jedoch Nachforderungen - so auch in diesem Fall. Die Frau musste weiteres Geld auf ein Konto in Großbritannien überweisen. Als sich das Guthaben binnen weniger Wochen angeblich verdoppelt hatte, verlangte die Hemeranerin die Auszahlung. Doch dafür sollten plötzlich so hohe Gebühren anfallen, dass fast nichts mehr übriggeblieben wäre. An diesem Punkt wurde sie misstrauisch und entschloss sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Polizei rät zur Vorsicht. Immer wieder missbrauchen die Betrüger die Namen von prominenten Schauspielern, TV-Moderatoren oder Politikern, die alle angeblich ihre Anlageform oder ihr Unternehmen empfehlen. Künstliche Intelligenz macht es immer leichter, ihnen die entsprechenden Empfehlungen in den Mund zu legen. Sowohl Werbung als auch Internet-Seiten oder Apps erwecken einen hoch professionellen Eindruck. Am Telefon agieren die Mitarbeiter extrem freundlich und geduldig. Doch letztlich bleibt es ein Total-Verlust-Geschäft für die Opfer. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell