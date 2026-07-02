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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen

Menden (ots)

Am Mittwoch zwischen 7.40 und 13.15 Uhr wurde an der Klosterstraße ein E-Mountainbike gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Focus Thron 2. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.07.2026 – 10:01

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