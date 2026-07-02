POL-MK: E-Bike gestohlen

Altena (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagmorgen und Dienstagabend versucht, eine Terrassentür eines Wohnhauses In der Heimecke aufzubrechen. Die Polizei dokumentierte die Hebelspuren und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps ...

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