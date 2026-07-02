Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: E-Bike gestohlen
Menden (ots)
Am Mittwoch zwischen 7.40 und 13.15 Uhr wurde an der Klosterstraße ein E-Mountainbike gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Focus Thron 2. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)
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