Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Tankstellenräuber

Altena/ Meinerzhagen/ Iserlohn-Letmathe (ots)

Bezugsmeldung: Polizei klärt Serie von Raub-Delikten vom 18.6.26, 10.32 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6296895

Nach diversen Raubüberfällen und einer Festnahme sucht die Polizei nun mit Fotos vom Raubüberfall in Altena nach einem möglichen zweiten Täter. Die maskierte Person kam am 6. April kurz nach 5 Uhr in den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe den Inhalt der Kasse sowie weitere Verkaufswaren. Der Kassierer händigte den Inhalt der Kasse aus. Der Täter nahm Alkoholflaschen und Tabakwaren aus der Auslage und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Täter trug eine schwarze Maske und einen schwarzen Pullover, schwarz/grau/gelbe Arbeitshandschuhe, eine graue Jogginghose und weiße Schuhe. Um die Identität des Täters zu klären oder weitere Zeugen des Überfalls zu finden, hat das zuständige Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos sind zu finden im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/208444.

Zeitnah kam es zu mehreren Raubüberfällen in der Region. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Letmathe nahm die Polizei einen 20-jährigen Meinerzhagener fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Ob und wie er mit den weiteren Raubüberfällen in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. (cris)

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