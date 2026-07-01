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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 98 statt 50 km/h in Lendringsen geblitzt

Menden (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch (01.07.2026) im Stadtgebiet Menden Geschwindigkeitsmessungen an drei verschiedenen Standorten durch. Die Bilanz zeigt zahlreiche Verstöße und einen rasanten Ausreißer.

Der Einsatz begann morgens in der Windthorststraße. Zwischen 7.10 und 8.30 Uhr passierten 189 Fahrzeuge die Radarkontrolle. In der dortigen 30er-Zone hielten sich 21 Fahrer nicht an das Tempolimit. Der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen.

Im Anschluss verlagerten die Beamten die Messstelle an die Lürbker Straße. Von 8.50 Uhr bis 9.50 Uhr wurden 34 Fahrzeuge überprüft. Ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis fiel hier besonders auf: Er war außerhalb geschlossener Ortschaft mit 80 km/h statt der erlaubten 60 km/h unterwegs. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die längste Kontrolle fand am Vormittag am Bieberkamp in Lendringsen statt. Zwischen 10.15 und 12.05 Uhr registrierte das Radargerät 167 Fahrzeuge. Insgesamt 16 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren die Folge. Ein Autofahrer mit HSK-Zulassung überschritt das innerörtliche Tempolimit von 50 km/h massiv. Er wurde mit 98 km/h gemessen. Neben einem hohen Bußgeld muss der Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an, um die Sicherheit auf den Straßen im Märkischen Kreis zu erhöhen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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