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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Am 09.09.25 wurden aus einer Drogerie im Stern Center Elektroartikel entwendet. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Wer kennt die Person oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Das zuständige Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt, Bilder gibt es unter https://polizei.nrw/fahndung/208383. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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