Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Lüdenscheid (ots)
Am 09.09.25 wurden aus einer Drogerie im Stern Center Elektroartikel entwendet. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Wer kennt die Person oder kann Hinweise zu deren Identität geben? Das zuständige Amtsgericht hat einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt, Bilder gibt es unter https://polizei.nrw/fahndung/208383. (lubo)
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