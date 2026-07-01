POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Kierspe (ots) - Ein 21-Jähriger sorgte am Dienstagabend für Aufsehen an der Friedrich-Ebert-Straße. Nach ersten Angaben soll er gegen 23.30 Uhr ein Auto in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses zerkratzt haben. Als Anwohner ihn ansprachen, habe er sie beleidigt und einen Blumenkübel in der Hauseinfahrt zerdeppert. Danach kam die Polizei. Sie konnte den Kiersper ...

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