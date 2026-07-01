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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Edeka-Parkplatz an der Unteren Promenade gegen 17.45 Uhr einen grauen BMW. Es entstanden Kratzer an der Frontschürze. Der Unfallverursacher fuhr mit einem schwarzen VW Tiguan davon. Der Unfall wurde per Videoüberwachung aufgenommen / gespeichert. Die Ermittlungen dauern an. Zusätzlich werden noch Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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