Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Menden (ots)
Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Edeka-Parkplatz an der Unteren Promenade gegen 17.45 Uhr einen grauen BMW. Es entstanden Kratzer an der Frontschürze. Der Unfallverursacher fuhr mit einem schwarzen VW Tiguan davon. Der Unfall wurde per Videoüberwachung aufgenommen / gespeichert. Die Ermittlungen dauern an. Zusätzlich werden noch Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)
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