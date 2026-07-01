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POL-MK: 85-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

POL-MK: 85-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall
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Lüdenscheid (ots)

Ein 85-jähriger Mann war Montagnachmittag in einem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der Herscheider Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Gegen 15 Uhr beabsichtigte er nach links in die Gneisenaustraße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Autofahrerin (23) aus Herscheid. Es kam zum Zusammenstoß (Foto). Der Senior kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er Dienstag verstarb. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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