Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 85-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall
Lüdenscheid (ots)
Ein 85-jähriger Mann war Montagnachmittag in einem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der Herscheider Landstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Gegen 15 Uhr beabsichtigte er nach links in die Gneisenaustraße abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Autofahrerin (23) aus Herscheid. Es kam zum Zusammenstoß (Foto). Der Senior kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er Dienstag verstarb. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls. (dill)
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