POL-MK: 85-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Lüdenscheid (ots) - Eine 68-Jährige stellte zu Wochenbeginn fest, dass sie Opfer von Betrügern wurde. Vor gut zwei Wochen surfte sie im Internet und bekam eine Warnung auf dem Bildschirm: ihr PC sei gefährdet, sie müsse "Google" anrufen. Dies tat sie, und trat somit in Kontakt mit den Betrügern. Im guten Glauben, ihren PC zu retten, gestattete sie den Betrügern Fernzugriff auf ihren Rechner. Nachdem am Telefon ...

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