Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Schäden und beleidigt Anwohner

Kierspe (ots)

Ein 21-Jähriger sorgte am Dienstagabend für Aufsehen an der Friedrich-Ebert-Straße. Nach ersten Angaben soll er gegen 23.30 Uhr ein Auto in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses zerkratzt haben. Als Anwohner ihn ansprachen, habe er sie beleidigt und einen Blumenkübel in der Hauseinfahrt zerdeppert. Danach kam die Polizei. Sie konnte den Kiersper wenige Meter weiter auf dem Fahrrad antreffen, auch dort folgten Beleidigungen. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Somit wurde er mit zur Wache genommen und es folgte die Blutprobe. Nun wird wegen der Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Den Rest der Nacht verbrachte der 21-Jährige im Polizeigewahrsam. Hier kommt ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hinzu, nachdem er bei der Ingewahrsamnahme nach einem der Beamten schlug. (lubo)

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