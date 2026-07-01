Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger am Telefon und am Computer

Lüdenscheid (ots)

Eine 68-Jährige stellte zu Wochenbeginn fest, dass sie Opfer von Betrügern wurde. Vor gut zwei Wochen surfte sie im Internet und bekam eine Warnung auf dem Bildschirm: ihr PC sei gefährdet, sie müsse "Google" anrufen. Dies tat sie, und trat somit in Kontakt mit den Betrügern. Im guten Glauben, ihren PC zu retten, gestattete sie den Betrügern Fernzugriff auf ihren Rechner. Nachdem am Telefon parallel dazu nach ihren Daten für das Online-Banking gefragt wurde, schöpfte sie Verdacht. Wie sie nun feststellte, waren in den letzten Tagen mehrere Buchungen von ihrem Konto erfolgt. Es fehlt eine vierstellige Summe. Nun ermittelt die Kripo in der Angelegenheit und warnt vor der Masche. (lubo)

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