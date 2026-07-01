Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Randale im Garten

Altena (ots)

Ein stark alkoholisierter 41-jähriger Mann hat am Dienstag in der Nette randaliert und bei dem anschließenden Polizeieinsatz eine Polizeibeamtin verletzt. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei zu dem Wohnhaus gerufen. Ein Mann habe eine Wohnungstür beschädigt und liege nun betrunken im Garten. Als der erste Streifenwagen eintraf, wollte der Mann flüchten und wurde zunehmend aggressiver. Die Streife forderte Unterstützung an. Als er drohend mit erhobenen Händen auf eine Beamtin zu rannte, brachten ihn die Polizisten zunächst zu Boden. Bei dieser Auseinandersetzung wurde eine Beamtin leicht verletzt. Er rannte sofort wieder los und wurde durch die Beamten verfolgt. Eine dazugestoßene Streife entdeckte den Gesuchten "Am Roten Berge". Er wurde fixiert und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

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