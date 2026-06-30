PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer tritt gegen geparkten Transporter

Hemer (ots)

Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Hönnetalstraße (L682) in Höhe der Hausnummer 48 zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr mit einem dunkelroten Pedelec den rechten Gehweg in Richtung Pestalozzistraße. Der dortige Gehweg ist durch Verkehrszeichen auch für Radfahrer freigegeben, sofern diese Schrittgeschwindigkeit einhalten.

In Höhe einer Kfz-Werkstatt parkte ein Kleintransporter halbseitig auf dem Gehweg. Aufgrund dieses Hindernisses musste der Radfahrer stark abbremsen, geriet ins Straucheln und stieg von seinem Rad ab. Als er den Transporter passierte, trat der Mann gegen das Fahrzeug und beschädigte es dadurch nicht unerheblich. Anschließend flüchtete er mit seinem Pedelec weiter in Richtung Pestalozzistraße. An der linken Fahrzeugseite des Kleintransporters entstand eine Delle. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt, auffällige orangefarbene oder rote Basecap, dunkelrotes Fahrrad (Pedelec). Die Polizei in Hemer sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Radfahrers geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02372 / 9099-0 entgegengenommen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:12

    POL-MK: Verkehrsunfallflucht am Gollacksplatz

    Menden (ots) - In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 02.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Gollacksplatz 5 ein dort geparkter, silberner Skoda Fabia durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schaden durch den gummierten Griff eines Fahrrad- oder Rollerlenkers ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:31

    POL-MK: Gartenhütte demoliert

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte randalierten über das Wochenende an der Leifringhauser Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh öffneten sie so gewaltsam eine Gartenhütte und beschädigten mehrere Gegenstände im Inneren. Zudem beschmierten sie die Wände der Hütte. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:31

    POL-MK: Randale in Gesamtschule

    Kierspe (ots) - Montagabend waren unbekannte Personen in die Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße gelangt und haben darin Bier verschüttet und eine Tür beschädigt. Gegen 18.50 Uhr wurde eine Zeugin auf mehrere jüngere Personen aufmerksam, die das Gebäude rasch verließen. Die Polizei eilte hinzu und stellte die Personalien mehrerer Heranwachsender zwischen 18-21 Jahren fest, die sich am Gelände aufhielten. Mögliche Videoaufzeichnungen werden gesichert. Nun ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren