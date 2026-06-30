Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radfahrer tritt gegen geparkten Transporter

Hemer (ots)

Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Hönnetalstraße (L682) in Höhe der Hausnummer 48 zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr mit einem dunkelroten Pedelec den rechten Gehweg in Richtung Pestalozzistraße. Der dortige Gehweg ist durch Verkehrszeichen auch für Radfahrer freigegeben, sofern diese Schrittgeschwindigkeit einhalten.

In Höhe einer Kfz-Werkstatt parkte ein Kleintransporter halbseitig auf dem Gehweg. Aufgrund dieses Hindernisses musste der Radfahrer stark abbremsen, geriet ins Straucheln und stieg von seinem Rad ab. Als er den Transporter passierte, trat der Mann gegen das Fahrzeug und beschädigte es dadurch nicht unerheblich. Anschließend flüchtete er mit seinem Pedelec weiter in Richtung Pestalozzistraße. An der linken Fahrzeugseite des Kleintransporters entstand eine Delle. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt, auffällige orangefarbene oder rote Basecap, dunkelrotes Fahrrad (Pedelec). Die Polizei in Hemer sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Radfahrers geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02372 / 9099-0 entgegengenommen. (dill)

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