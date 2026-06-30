Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht am Gollacksplatz

Menden (ots)

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 02.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Gollacksplatz 5 ein dort geparkter, silberner Skoda Fabia durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schaden durch den gummierten Griff eines Fahrrad- oder Rollerlenkers verursacht wurde. Die Polizei Menden bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das genutzte Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02373/9099-0 zu melden. (dill)

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