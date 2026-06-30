POL-MK: Gartenhütte demoliert

Kierspe (ots) - Montagabend waren unbekannte Personen in die Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße gelangt und haben darin Bier verschüttet und eine Tür beschädigt. Gegen 18.50 Uhr wurde eine Zeugin auf mehrere jüngere Personen aufmerksam, die das Gebäude rasch verließen. Die Polizei eilte hinzu und stellte die Personalien mehrerer Heranwachsender zwischen 18-21 Jahren fest, die sich am Gelände aufhielten. Mögliche Videoaufzeichnungen werden gesichert. Nun ermittelt ...

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