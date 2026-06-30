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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gartenhütte demoliert

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte randalierten über das Wochenende an der Leifringhauser Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh öffneten sie so gewaltsam eine Gartenhütte und beschädigten mehrere Gegenstände im Inneren. Zudem beschmierten sie die Wände der Hütte. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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