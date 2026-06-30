Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gartenhütte demoliert
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte randalierten über das Wochenende an der Leifringhauser Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh öffneten sie so gewaltsam eine Gartenhütte und beschädigten mehrere Gegenstände im Inneren. Zudem beschmierten sie die Wände der Hütte. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235190990 um Hinweise. (lubo)
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