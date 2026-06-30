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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Einbruchsversuch und Spritztour mit Lieferdienst-Fahrzeug

Iserlohn (ots)

Am Wochenende kam es an der Raiffeisenstraße zu einem Einbruchversuch. Unbekannte versuchten sich gewaltsam unbefugt Zutritt zu dem dortigen Fahrradgeschäft zu verschaffen. Wer hat etwas gesehen? Ein 33-Jähriger Lieferant meldete seinen schwarzen Mitsubishi Colt auf der Polizeiwache Iserlohn als gestohlen. Im Rahmen der Essenslieferung an der Friedrichstraße ist heute Morgen gegen 1 Uhr eine unbekannte männliche Person in das unverschlossene Fahrzeug gestiegen und mittels steckendem Zündschlüssel in Fahrtrichtung Hemer geflüchtet. Das Fahrzeug konnte in der Parkstraße von der Polizei aufgefunden werden. Nun sucht die Polizei Zeugen. In beiden Fällen nimmt die 0237191990 Hinweise entgegen. (apa)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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