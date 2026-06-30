Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Samstag, 09:05 Uhr bis 13:30 Uhr, an der Worthstraße 16: Ein auf dem rechten Seitenstreifen geparkter weißer Audi A4 Avant wurde links an der Front durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer/in beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Freitag, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, an der Altenaer Straße 38, Kremer-Parkplatz: Ein geparkter orangener VW Beetle wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer/in am Kotflügel hinten rechts vermutlich auf dem Parkplatz des Gartencenters Kremer beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

In beiden Fällen werden Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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