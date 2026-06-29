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POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises - Ergänzung zur Meldung "Kindesentziehung im Krankenhaus"
Lüdenscheid (ots)
Die Staatsanwaltschaft Hagen hat einen Antrag auf einstweilige Unterbringung der 18-Jährigen gestellt. Dem hat das zuständige Amtsgericht Hagen entsprochen. Die dringend Tatverdächtige wird nunmehr in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.
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