POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises - Ergänzung zur Meldung "Kindesentziehung im Krankenhaus"

Menden (ots) - Vergangenen Montag wurde ein weißer Toyota in der Dechant-Röper-Straße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss den Wagen im Vorbeifahren touchiert haben. Es entstanden Lackkratzer an der linken Frontschürze. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.40-10.20 Uhr. Auf dem Kaufland-Parkplatz in Bösperde kam es zudem Samstagabend zur Unfallflucht. Zwischen 18.20-18.40 Uhr wurde ein Smart auf dem Kundenparkplatz vermutlich durch das Öffnen einer Autotür ...

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