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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises - Ergänzung zur Meldung "Kindesentziehung im Krankenhaus"

Lüdenscheid (ots)

Die Staatsanwaltschaft Hagen hat einen Antrag auf einstweilige Unterbringung der 18-Jährigen gestellt. Dem hat das zuständige Amtsgericht Hagen entsprochen. Die dringend Tatverdächtige wird nunmehr in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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