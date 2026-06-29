Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 1,80 Meter hohe Bronze-Statue aus dem Friedenspark gestohlen

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Hemer (ots)

Am Wochenende, vermutlich zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, haben Unbekannte im Friedenspark die 1,80 Meter große Alexander-Puschkin-Statue gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Samstag gegen 10 Uhr, dass nur noch Stahlanker aus dem rund einen Meter hohen Steinsockel ragten. Einen Tag zuvor um dieselbe Uhrzeit habe die Bronze-Statue noch dort gestanden. Aufgrund des Gewichts ist davon auszugehen, dass mehrere Täter mit größerem Werkzeug und einem entsprechenden Fahrzeug unterwegs waren. Möglicherweise fand die Tat am hellen Tag statt. Die Diebe wurden eventuell für städtische Mitarbeiter gehalten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

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