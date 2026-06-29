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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Unfallfluchten

Menden (ots)

Vergangenen Montag wurde ein weißer Toyota in der Dechant-Röper-Straße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss den Wagen im Vorbeifahren touchiert haben. Es entstanden Lackkratzer an der linken Frontschürze. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.40-10.20 Uhr. Auf dem Kaufland-Parkplatz in Bösperde kam es zudem Samstagabend zur Unfallflucht. Zwischen 18.20-18.40 Uhr wurde ein Smart auf dem Kundenparkplatz vermutlich durch das Öffnen einer Autotür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 0237390990.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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