Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zwei Unfallfluchten
Menden (ots)
Vergangenen Montag wurde ein weißer Toyota in der Dechant-Röper-Straße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss den Wagen im Vorbeifahren touchiert haben. Es entstanden Lackkratzer an der linken Frontschürze. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.40-10.20 Uhr. Auf dem Kaufland-Parkplatz in Bösperde kam es zudem Samstagabend zur Unfallflucht. Zwischen 18.20-18.40 Uhr wurde ein Smart auf dem Kundenparkplatz vermutlich durch das Öffnen einer Autotür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 0237390990.
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