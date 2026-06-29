Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfahrer gesucht

Hemer (ots)

An der Uhlandstraße wurde Freitagmorgen ein Nissan Qashqai beschädigt. Zwischen 9-9.30 Uhr wurde der Wagen an der hinteren rechten Fahrzeugseite vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto touchiert. Stoßfänger und Radkasten wurden somit verschrammt.

Auf dem Parkplatz der Hans-Prinzhorn-Klinik wurde zudem ein VW Lupo beschädigt. Zwischen Dienstagmorgen, 10 Uhr, und Donnerstag, 10.50 Uhr, wurde das Fahrzeug offenbar beim Rangieren zerkratzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0237390990 entgegen.

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