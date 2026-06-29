PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfahrer gesucht

Hemer (ots)

An der Uhlandstraße wurde Freitagmorgen ein Nissan Qashqai beschädigt. Zwischen 9-9.30 Uhr wurde der Wagen an der hinteren rechten Fahrzeugseite vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto touchiert. Stoßfänger und Radkasten wurden somit verschrammt.

Auf dem Parkplatz der Hans-Prinzhorn-Klinik wurde zudem ein VW Lupo beschädigt. Zwischen Dienstagmorgen, 10 Uhr, und Donnerstag, 10.50 Uhr, wurde das Fahrzeug offenbar beim Rangieren zerkratzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0237390990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 13:49

    POL-MK: Steinwürfe auf fahrende Fahrzeuge

    Plettenberg (ots) - Unbekannte warfen am Nachmittag des 17.04. Steine von der Seydlitzstraße auf die Bahnhofstraße. Dabei wurde gegen 16.15 Uhr ein vorbeifahrender Seat Tarraco getroffen. Motorhaube und Frontscheibe wurden beschädigt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 0239191990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:41

    POL-MK: Diebe und Einbrecher / Rettungskräfte angegangen / Betrüger am Telefon

    Iserlohn (ots) - Ein 54-jähriger Mann hat am Samstag versucht, in einer Drogerie an der Mendener Straße Nahrungsergänzungsmittel zu stehlen. Ein Mitarbeiter hielt ihn auf. Dabei schlug der Tatverdächtige um sich und hielt das Diebesgut fest. Dem Mitarbeiter gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten nahmen den wahrscheinlich unter ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:38

    POL-MK: Streitereien und Einbruch

    Hemer (ots) - Im Streit um einen Parkplatz kam es am Samstagabend an der Dürerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen zwei Männern (37 und 34). Am Rand der Veranstaltung Hemer Ole am Samstag gegen 19.15 Uhr verletzte ein alkoholisierter Besucher drei weitere Besucher, Die Polizei erteilte dem 41-jährigen einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Sonntag gegen 0 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren