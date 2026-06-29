POL-MK: Steinwürfe auf fahrende Fahrzeuge

Hemer (ots) - Im Streit um einen Parkplatz kam es am Samstagabend an der Dürerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen zwei Männern (37 und 34). Am Rand der Veranstaltung Hemer Ole am Samstag gegen 19.15 Uhr verletzte ein alkoholisierter Besucher drei weitere Besucher, Die Polizei erteilte dem 41-jährigen einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Sonntag gegen 0 Uhr ...

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