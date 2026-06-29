Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Steinwürfe auf fahrende Fahrzeuge
Plettenberg (ots)
Unbekannte warfen am Nachmittag des 17.04. Steine von der Seydlitzstraße auf die Bahnhofstraße. Dabei wurde gegen 16.15 Uhr ein vorbeifahrender Seat Tarraco getroffen. Motorhaube und Frontscheibe wurden beschädigt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 0239191990 entgegen.
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