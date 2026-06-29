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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steinwürfe auf fahrende Fahrzeuge

Plettenberg (ots)

Unbekannte warfen am Nachmittag des 17.04. Steine von der Seydlitzstraße auf die Bahnhofstraße. Dabei wurde gegen 16.15 Uhr ein vorbeifahrender Seat Tarraco getroffen. Motorhaube und Frontscheibe wurden beschädigt. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Tel. 0239191990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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