Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streitereien und Einbruch

Hemer (ots)

Im Streit um einen Parkplatz kam es am Samstagabend an der Dürerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen zwei Männern (37 und 34). Am Rand der Veranstaltung Hemer Ole am Samstag gegen 19.15 Uhr verletzte ein alkoholisierter Besucher drei weitere Besucher, Die Polizei erteilte dem 41-jährigen einen Platzverweis und schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Sonntag gegen 0 Uhr ging ein alkoholisierter 17-jähriger auf einen anderen Festbesucher los. Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die das beobachtet hatten, gingen dazwischen. Der 17-Jährige wehrte sich gegen seine Fixierung. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen ich mit zur Wache, wo er von einem Verwandten abgeholt wurde. Er bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Im Laufe der vergangenen Wochen oder am vorhergehenden Wochenende versuchten Unbekannte Unter dem Asenberg in einen Keller einzubrechen. (cris)

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