Lüdenscheid (ots) - An der Parkstraße brannten mehrere Mülltonnen. In der Nacht auf Freitag wurden sie gegen 1 Uhr in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun Zeugen. Mehrere Fahrzeuge wurden am Wochenende beschädigt. Freitag auf Samstag wurde zunächst ein Fahrzeug in der Kampstraße demoliert. Von Samstag auf Sonntag traf es die Heckscheibe eines Skodas An den Husareneichen. Sonntag ...

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