Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mini beschädigt
Handy geklaut
Halver (ots)
Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag einen Gegenstand auf einen am Herpiner Weg parkenden Mini One geworfen. Die Scheibe weist nun diverse Risse auf. Die Polizei dokumentierte den Schaden. Einem Freibad-Besucher wurde am Sonntagnachmittag das Mobiltelefon gestohlen. Er hatte das orangefarbene iPhone 17 Pro Max unter sein Handtuch gelegt und war schwimmen gegangen. Als er zurückkam, bemerkte er den Verlust. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)
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