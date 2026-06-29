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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Schalksmühle (ots)

Am Freitagmorgen wurden an der Hochstraße an zwei Pkw die Kennzeichen, ein Mercedes-Stern sowie ein Chromspoiler gestohlen. (cris) In Heedfeld stahlen Einbrecher Elektroartikel aus einem Firmengebäude am Langenstück. Sie drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag gewaltsam ins Gebäude ein, nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizei in Halver unter 0235391990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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