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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Mülltonnen - Fahrzeuge demoliert

Lüdenscheid (ots)

An der Parkstraße brannten mehrere Mülltonnen. In der Nacht auf Freitag wurden sie gegen 1 Uhr in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun Zeugen.

Mehrere Fahrzeuge wurden am Wochenende beschädigt. Freitag auf Samstag wurde zunächst ein Fahrzeug in der Kampstraße demoliert. Von Samstag auf Sonntag traf es die Heckscheibe eines Skodas An den Husareneichen. Sonntag dann an der Paracelsusstraße: hier wurde der Spiegel eines Mercedes abgetreten. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0235190990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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