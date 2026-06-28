Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitag Mittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Iserlohn:

Am Freitag, 26.06.26, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Iserlohner mit seinem Fahrrad die Untergrüner Straße von Iserlohn in Richtung Letmathe. In Höhe des Hauses untergrüner Straße 18 beabsichtigte der Fahrradfahrer die Fahrbahn zu überqueren um dort auf den Gehweg zu fahren. Dabei kam er mit dem Vorderreifen an den Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Gehweg. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Einen Helm trug der Fahrradfahrer nicht. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung wurde dem Radfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Herscheid:

Am Samstag, 27.06.26, gegen 13:56 Uhr befuhr ein 15-jähriger aus Plettenberg mit einem E-Scooter die Valberter Straße von der Nordhelle kommend in Richtung der L561. An der Kreuzung Valberter Straße/Unterdorfstraße beabsichtigte der E-Scooter-Fahrer nach links in die Unterdorfstraße abzubiegen. Dabei übersah er den auf der Valberter Straße in Gegenrichtung fahrenden 40-jährigen Lüdenscheider Pkw-Führer und kollidierte frontal mit diesem. Der 15-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels RTW ins Klinikum Lüdenscheid verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Hemer:

Am Samstag, 27.06.26, gegen 22:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Hemer den Spiethländerweg aus Richtung McDonalds kommend und beabsichtigte nach Links auf die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den aus der Gegenrichtung kommenden 16-jährigen Hemeraner auf seinem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 16-jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Dieser wurde mittels RTW einem Krankenhaus in Neheim zugeführt. Mittlerweile ist der Jugendliche außer Lebensgefahr. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund hinzugezogen. Nach Angaben von Zeugen soll der E-Scooter-Fahrer vor dem Unfall durch eine aggressive Fahrweise bereits aufgefallen sein. Zum Unfallzeitpunkt sei er mit einer unangepassten Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung in die Kreuzung eingefahren. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem E-Scooter-Fahrer im Krankenhaus ein Blutprobe entnommen. Einen Helm trug er bei seiner Fahrt nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2700 Euro. Die Unfallaufnahme dauerte bis ca. 02:50 Uhr.

Am Sonntag, 28.06.26, gegen 01:53 Uhr ging per E-Call eines Mobiltelefones ein Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr MK ein. Als Einsatzstelle wurde die Landhauser Heide/ Dorfstraße in Hemer-Landhausen angegeben. An der Einsatzstelle wurde festgestellt, das es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Iserlohn war demnach auf der Landhauser Heide von Iserlohn in Richtung Hemer unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug in Höhe der Einmündung Dorfstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Kleintransporter. Der Kleintransporter wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter weiter in einen Graben geschoben. Durch den Aufprall wurde der 21-jährige Lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Bochum-Langendreer zugeführt. Auch bei diesem Unfall wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund eingesetzt. Das Mobiltelefon und der Pkw des 21-jährigen wurden sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 65000 Euro. Die Unfallaufnahme dauerte bis ca. 06:40 Uhr. Die FW reinigte die Fahrbahn.

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