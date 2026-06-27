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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kindesentziehung im Krankenhaus - Kind im Parkhaus entdeckt

Lüdenscheid (ots)

Eine unbekannte Frau hat im Krankenhaus einen Neugeborenen entzogen. Der Säugling wurde am Samstagnachmittag in einem Nebenraum des Sterncenter-Parkhauses gefunden.

Gegen 16.10 Uhr haben Zeugen in einem Nebenraum an einem Kassenautomaten des Sterncenter-Parkhauses einen Neugeborenen gefunden. Kurze Zeit später meldete das Klinikum Lüdenscheid das Fehlen eines sieben Tage alten Säuglings. Eine Frau in einem hellblauen Kittel/Kasack hat sich als Mitarbeiterin ausgegeben und den Säugling gegen 15.15 Uhr aus dem Patientenzimmer geholt. Ein Rettungswagen holte den Jungen am Fundort ab und brachte ihn zurück ins Krankenhaus.

Die Polizei sperrte Teile des Parkhauses ab, um Spuren zu sichern, und fahndet nach der Unbekannten. Sie wird auf ein Alter zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 Jahren geschätzt, ist 175 bis 180 cm groß, sehr schlank, hat blonde Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden, und trägt eine große Brille. Sie hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Die Frau wurde möglicherweise beim Verlassen des Klinikums oder in der Innenstadt beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise an den Notruf 110. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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