Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Balve/ Neuenrade (ots)

Heute Morgen hat die Polizei in Balve und Neuenrade im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. In Garbeck stand der Radarwagen von 7 bis 9.35 Uhr und erfasste 150 Fahrzeuge; zwölf waren zu schnell. Vier Fahrzeugführer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Tagesschnellste, ein Fahrzeug mit MK-Kennzeichen, war mit 112 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs.

In Neuenrade-Bieringsen stand der Radarwagen von 9.50 bis 12 Uhr und erfasste 200 Fahrzeuge, von denen sieben zu schnell waren. Zwei bekommen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Tagesschnellste (MK) wurde mit 96 statt der erlaubten 70 km/h gemessen. (cris)

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