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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten: Jugendlicher Fahrradfahrer in Kierspe, Fahrer eines schwarzen VW in Hemer

Kierspe / Hemer (ots)

Kierspe

Ein minderjähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr an der Kölner Straße in Kierspe gegen einen wartenden Pkw gefahren. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer kam aus einer Zufahrt und musste verkehrsbedingt halten. Von der rechten Seite, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, befuhr ein jugendlicher Radfahrer den Gehweg, stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte. Der Radfahrer stand wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Autofahrer versuchte vergeblich, das Kind aufzuhalten. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Der unbekannte Jugendliche wird auf zwölf bis 14 Jahre geschätzt. Er trug einen schwarzen Fahrradhelm und fuhr ein schwarzes E-Bike. Ob er verletzt wurde, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Wache in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

Hemer

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Hauptstraße in Hemer sucht die Polizei nach Zeugen: Am Mittwoch gegen 7.50 Uhr touchierte ein schwarzer VW Polo oder Golf im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Geitbecke (stadtauswärts) am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Caddy mit Anhänger. Anschließend entfernte sich UB 01 ohne Einleitung einer Schadensregulierung von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte dieses beobachten. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemer, Telefon 9099-0, zu melden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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