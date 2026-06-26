Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfälle mit Kindern auf E-Scootern ohne Versicherung

Neuenrade/ Iserlohn (ots)

Die Polizei musste am gestrigen Donnerstag in Iserlohn und Neuenrade Verkehrsunfälle mit sieben- bzw. zehnjährigen E-Scooter-Fahrern aufnehmen. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge nicht versichert. Ein 70-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem zehnjährigen E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Motorrollerfahrer berichtete der Polizei, dass er gegen 16.30 Uhr die Lohgerbergasse in Richtung Stadtgarten befahren habe, als das Kind auf dem E-Scooter aus der Ausfahrt vom Lidl kam. Er wich aus, kam ins Straucheln und stürzte. Der Zehnjährige holte seine Eltern und gemeinsam wurde auf die Polizei gewartet. Der verletzte Motorroller-Fahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Schaden am Roller: schätzungsweise 500 Euro. Der E-Scooter war nicht versichert, so dass die Schuldfrage nun erhebliche Konsequenzen haben könnte. Deshalb bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich auf der Wache in Werdohl (Tel. 02392/9399-0) zu melden.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Dasselbe gilt nach einem Zusammenstoß am Donnerstag auf der Oestricher Straße in Iserlohn. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer bog in der Tempo-30-Zone nach links auf einen Garagenhof ab und überquerte dabei den Gehweg. Ein siebenjähriger E-Scooter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den abbiegenden Pkw. Dabei wurde er verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Der Schaden an dem Pkw liegt bei schätzungsweise 500 Euro. Die Polizei weist noch einmal dringend darauf hin: E-Scooter sind kein Kinderspielzeug! Nutzer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Die E-Scooter müssen eine Typenzulassung haben und versichert sein! Es dürfen keine weiteren Personen mitgenommen werden. Ein Helm ist keine Pflicht, aber dringend angeraten. Bürgersteige oder Fußgängerzonen sind tabu. Es gilt die Pflicht, auf der Straße zu fahren oder -falls vorhanden - Radwege zu nutzen. Die Polizei verzeichnet eine extreme Zunahme von Unfällen mit E-Scootern und wird Verstöße gegen die Regeln konsequent kontrollieren und ahnden. (cris)

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