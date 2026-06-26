Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellerfenster aufgehebelt und Werkzeuge gestohlen
Neuenrade (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Borketalstraße ein Kellerfenster aufgehebelt. Sie transportierten eine Menge an Geräten ab: Bohrhammer, Bohrmaschine, Stich- und Kettensägen, eine Gitarre und ein Fernsehgerät. Die Polizei bittet um Hinweise: Möglicherweise wurden die Täter beim nächtlichen Verladen beobachtet. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Werdohl, Telefon 02392/9399-0. (cris)
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