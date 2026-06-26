POL-MK: E-Scooter gestohlen

Hemer (ots) - Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht an der Danziger Straße um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18.50 Uhr, einen geparkten VW Golf. Der Wagen stand in Fahrtrichtung der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 10. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Unbekannte den Frontbereich des Golfs vermutlich beim Zurücksetzen oder ...

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