PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 19.30 und 20 Uhr, wurde an der Unteren Promenade ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 14:50

    POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Hemer (ots) - Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht an der Danziger Straße um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18.50 Uhr, einen geparkten VW Golf. Der Wagen stand in Fahrtrichtung der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 10. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Unbekannte den Frontbereich des Golfs vermutlich beim Zurücksetzen oder ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:01

    POL-MK: Polizei blitzt Autofahrer mit 124 km/h bei 70

    Balve (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen des Netzwerks Geschwindigkeit mobile Radarkontrollen im Stadtgebiet Balve durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße registriert. Die erste Kontrolle fand zwischen 7 Uhr und 09.30 Uhr in Garbeck auf der Langenholthauser Straße statt. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft überprüften die Beamten insgesamt 161 Fahrzeuge bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren